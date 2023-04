Widersprüchliche Berichte über Erdogans Gesundheit

Dementi von AKP-Vertretern

Diesen Gerüchten widersprechend, äußert sich am Mittwochabend der türkische Vize-Präsident Fuat Oktay gegenüber türkischen Medien. Erdogans Gesundheitszustand sei sehr gut. Er, Oktay, stehe in ständigem Austausch mit ihm. Erdogan habe "eine leichte Erkältung", sagte Oktay in einer Erklärung.

Der stellvertretende Vorsitzende der AK-Partei und Istanbuler Abgeordnete Erkan Kandemir kündigte zudem auf Twitter an, dass Erdogan bei der Eröffnung des Kernkraftwerks Akkuyu am Donnerstag teilnehmen werde. Die Teilnahme solle via Video-Schaltung stattfinden.

Interview abgebrochen, Medientermine abgesagt

Am Dienstagabend hatte Erdogan (69) ein Fernsehinterview wegen Magenprobleme unterbrechen müssen. Anschließend legte er eine Wahlkampfpause ein und sagte alle Auftritte für Mittwoch ab. Auf Twitter hatte er mitgeteilt, es habe sich nur um geringfügige Beschwerden gehandelt. Er ruhe sich auf den Rat seiner Ärzte hin aber aus. In der Türkei werden am 14. Mai Parlaments- und Präsidentenwahlen abgehalten.

