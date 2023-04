Erdoğan unterbrach Live-Interview - Würgegeräusche waren zu hören

Erdogan-Sprecher beruhigte Anhänger

Erdoğans Sprecher Ibrahim Kalin teilte die Aufnahme und schrieb dazu: "Gott sei Dank ist der Gesundheitszustand unseres Präsidenten gut." Am Mittwoch standen für Erdogan Wahlkampfauftritte in drei verschiedenen Provinzen auf dem Programm.

Die Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei finden am 14. Mai statt. Etwa drei Millionen Auslandstürken, darunter 100.000 in Österreich, sind schon ab Donnerstag dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Umfragen zufolge zeichnet sich bei der Präsidentenwahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erdogan und seinem Herausforderer Kılıçdaroğlu ab, der für ein breites Oppositionsbündnis antritt.