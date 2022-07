Führt Erdoğan die Türkei in den Abgrund?

Er hat den türkischen Einfluss im Nahen Osten massiv ausgebaut, nutzt den NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands für eigene Zwecke und ist erster Vermittler im Ukraine-Krieg. Es läuft also für Recep Tayyip Erdoğan, könnte man meinen. Wäre da nicht die komplett desaströse wirtschaftliche Lage des Landes. Welchen Plan verfolgt der türkische Präsident also im Ukraine-Konflikt, auf welcher Seite steht er und wie will er die Türkei aus der schwierigen wirtschaftlichen Lage herausführen? Fragen, die uns heute unsere Türkei-Expertin Naz Kücüktekin erklärt: