Strache: "Wer, wenn nicht ich, kann Ludwig herausfordern?"

Aber wer muss sich nun vor Strache fürchten? Wer profitiert möglicherweise sogar von seiner Kandidatur? Die wahrscheinlichsten Regierungsvarianten in Wien bleiben – mit oder ohne Strache – Rot-Grün oder Rot-Schwarz. Fürchten muss sich nur die FPÖ. Ihr Wiener Spitzenkandidat, Dominik Nepp, ist im Vergleich zum wahlkampferprobten Strache schwach. Aber, so Hofer: „Wovon Strache träumt, nämlich dass er zur FPÖ auf Augenhöhe kommt, das spielt es sicher nicht.“ Momentan liegt die Wiener FPÖ in Umfragen bei 12 bis 14 Prozent.

Zusammen könnten FPÖ und Strache aber auf so viele Stimmen kommen, dass sich die bis dato theoretisch mögliche Dreiervariante aus ÖVP, Grünen und Neos nicht mehr ausgehen würde.

Davon würde Bürgermeister Michael Ludwig ( SPÖ) profitieren. Inwieweit Strache und die FPÖ Ludwig als Reibebaum dienen können, sodass dieser unter seinen eigenen Anhängern für die Wahl mobilisieren kann, hängt von der Wahlkampfdynamik ab. Klar ist nur, so Hofer: „ Strache ist Lichtjahre von dem entfernt, wo er in Wien schon einmal war.“ Bei der Wahl 2015 schaffte die Strache-FPÖ 30,9 Prozent (zum Vergleich SPÖ: 39,5 Prozent).