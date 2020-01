Live: Das Polit-Comeback von Heinz-Christian Strache

Es ist der nächste Schritt zum Polit-Comeback des Ex-FPÖ-Chefs: Donnerstagabend tritt Heinz-Christian Strache als „Gastredner“ bei dem DAÖ-Neujahrstreffen in den Wiener Sofiensälen auf. Die FPÖ-Abspaltung rund um den Wiener Gemeinderat Karl Baron will mit Strache als Spitzenkandidat in die Wien-Wahl im Herbst ziehen. Offiziell wird Strache seine Kandidatur aber heute noch nicht verkünden, heißt es seitens der DAÖ.

Die Strache-Rede im Livestream: