Strache steigt mit Namensliste in den Wien-Wahlkampf ein

Nicht er, Strache, wäre schuld am schlechten Abschneiden der FPÖ bei der Nationalratswahl, sondern die Anbiederung von Norbert Hofer an die ÖVP. „Bitte, bitte, bitte, nimm mich“, hätten Norbert Hofer und Herbert Kickl gerufen. Strache: „Das erinnert mich an die Edith Klinger-Sendung: ,Wer will mich?’“ Mit Straches Parteiausschluss habe die FPÖ „Kopf, Herz und Seele verloren“.

Künftig wolle er sich nicht mehr für eine „aufgeblähte Funktionärspartei“ engagieren, sondern nur mehr in einer politischen Bewegung, wo man auf die Bürger hört. Über seine ehemaligen Mitstreiter in der FPÖ sagt er, sie seien „niemals ehrliche Freunde gewesen“, und in der FPÖ gebe es jetzt drei Chefs: der „seidenweichen Hofer, der auf den Knien rutscht“.