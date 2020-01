Strache plant Rundumschlag in den Sofiensälen

Seit der Gründung des Team Stronach 2012 wurde keiner neuen Partei mehr so viel Aufmerksamkeit zuteil: 982 Gäste haben sich bis Donnerstagmittag für das Neujahrstreffen der FPÖ-Abspaltung DAÖ (Die Allianz für Österreich) am Abend in den Wiener Sofiensälen angemeldet.

„Mit so großem Interesse haben wir nicht gerechnet“, sagt DAÖ-Pressemanager Gernot Rumpold zum KURIER. Die meisten kommen aus einem Grund: Gastredner ist Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Er wird eine Stunde lang zu seinen Fans sprechen.

Zu erwarten sind ein Rundumschlag vor allem gegen seine früheren blauen Parteifreunde und eine Klarstellung zu Straches Ibiza- und Spesencausa.