Weitere blaue Bezirksräte zu DAÖ übergelaufen: FPÖ gelassen

Die Wiener FPÖ nimmt die erfolgte Gründung eines DAÖ-Klubs im Bezirk Landstraße gelassen. "Die FPÖ hat in Wien 274 Bezirksräte - diese drei sind also ziemlich genau ein Prozent", rechnete Landesparteisekretär Michael Stumpf per Aussendung vor.

"Ein Prozent ist ungefähr auch das Ergebnis, das Strache von der Anklagebank aus bei der Wien-Wahl erreichen kann", spielte Stumpf auf eine mögliche DAÖ-Spitzenkandidatur des Ex-FPÖ-Chefs Strache an.

Gespräche mit weiteren Überläufern

Dieser wird beim Neujahrstreffen der "Allianz für Österreich" am kommenden Donnerstag als "Gastredner" auftreten. Momentan sei die DAÖ intensiv mit den Vorbereitungen für die diese Veranstaltung beschäftigt, sagt Kops. Danach wolle man schauen, in welchen weiteren Bezirken Wechsel zur DAÖ möglich seien: "Wir sind laufend in Gesprächen."