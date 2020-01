Strache soll wie "Phoenix aus der Asche" zurückkehren

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache steht unmittelbar vor seinem Polit-Comeback. Am 23. Jänner wird er beim Neujahrstreffen der DÄO als „Gastredner“ in den Wiener Sofiensälen auftreten. Einen entsprechenden KURIER-Bericht bestätigte die Partei der Strache-Sympathisanten rund um den Wiener Gemeinderat Karl Baron am Freitag.