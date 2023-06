Tirol-SPÖ-Chef Dornauer offen für ÖVP-Koalition, hält wenig von Ampel

Am neuen Vorsitzenden liege es nun federführend, die schwer gebeutelte Partei zu einen. "Jeder, der an der Spitze der Sozialdemokratie steht, wird das Talent haben müssen, die gesamte Breite abzubilden", so Dornauer. Und zwar sowohl was die Inhalte betrifft, als auch personell: "Davon gehe ich aus und das würde ich ihm empfehlen." Der Vorsitzende sei auch gefordert, vor allem auf jene "verantwortungsvollen Funktionäre zuzugehen", die aus Überzeugung Doskozil gewählt hätten.

Kein Etikett umhängen lassen

Sich selber wollte Dornauer, der keine Wahlempfehlung abgegeben hatte, aber dem Doskozil-Lager zugerechnet wurde, kein Etikett umhängen lassen. Einige der Inhalte Bablers könne er samt und sonders teilen, die zuletzt bekannt gewordenen Video-Aussagen über die EU könne er hingegen "wenig überraschend nicht mittragen."

