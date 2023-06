Die SPÖ wird zurückkommen

Also besser hätte die einst bekannte US-amerikanische Komikertruppe um Chico, Harpo und Groucho Marx den Laden auch nicht an die Wand fahren können. Was die SPÖ in den vergangenen Monaten, Wochen und vergangenen Tagen abgeliefert hat, war Real-Satire vom Feinsten und wird Geschichte schreiben. Dazu kommt: Österreich ist nach der Bundespräsidentenwahl von 2016 mit drei Wahlgängen, dem FPÖ-Ibiza-Skandal und dem "Kurz-Schluss" bei der ÖVP international wieder einmal eine Lachnummer. "Wie blöd sind die?", fragte etwa die deutsche Bild-Zeitung.

Was tun also? Nun: Jetzt übernimmt einmal Andreas Babler die Partei. Ein laut eigenem Bekunden Ja-Nein-Marxist. Das verspricht für die Zukunft einen gewissen Unterhaltungswert. So wie seine Ansichten über die EU ("das aggressivste militärische Bündnis"). Doch Babler und die SPÖ abzuschreiben, wäre ein schwerer Fehler. Ja: Die SPÖ steckt in einer schweren Krise. Die nächsten Umfragen werden – no na – desaströs sein. Das sagt Babler auch selbst. "Die SPÖ liegt gerade ziemlich am Boden."