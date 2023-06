Noch einmal von vorne: Die Wahlkommission der SPÖ zählt heute erneut aus

Die politische Bombe, die am Montagnachmittag geplatzt ist, bescherte der SPÖ überraschend einen neuen Parteichef - und löste Hans Peter Doskozil nach nur zwei Tagen wieder ab.

Was war geschehen? Am Samstag war Hans Peter Doskozil mit 53 Prozent in Linz zum Sieger erklärt worden. Doch im offiziellen Ergebnis fehlte eine Stimme. Das machte ORF-Moderator Martin Thür stutzig - er teilte seinen Unmut darüber auf Twitter.

Am Montag ging man dieser Frage nach und entdeckte dabei auch gleich den Fehler, dass Doskozils und Bablers Stimmen jeweils falsch zugeordnet worden waren.

➤ Mehr dazu: Falsches SPÖ-Ergebnis: Babler doch Sieger

Daraufhin verkündete Michaela Grubesa, Leiterin der Wahlkommission, am Montagnachmittag, dass man die Deligiertenstimmen vertauscht hatte und nun doch Andreas Babler der Parteichef ist.

Doch auch im neuen Ergebnis tauchten Ungereimtheiten auf. Beide Seiten hatten plötzlich eine Stimme mehr als noch am Parteitag, während die Zahl der ungültigen Stimmen gleich blieb.