Was die internationale Presse zur SPÖ-Abstimmungspanne schreibt

Die NZZ titelt "Die SPÖ macht sich zur Giraffe"

"Vielleicht hätte die SPÖ einfach die Giraffe aus dem Zoo Schönbrunn wählen sollen, die ein findiger Journalist vor einigen Wochen für die Kandidatenliste angemeldet hatte. Jedenfalls hätte sie kaum mehr Spott geerntet, als sie nun dafür erhält, am Samstag den Falschen zum Vorsitzenden gekürt zu haben.

Doch die Delegierten hatten nicht den Kandidaten der Vernunft gewählt, der seit vier Jahren im Burgenland regiert und 2020 als einziger Sozialdemokrat in den letzten Jahren einen bedeutenden Wahlsieg feiern konnte. Tatsächlich war der Gewinner Andreas Babler, der in den letzten Wochen mit einem pointiert linken Kurs Begeisterung an der Basis ausgelöst hatte.

Mit ihm geht die Partei ein hohes Risiko ein. Bablers Exekutiverfahrung beschränkt sich auf eine Kleinstadt mit 19 000 Einwohnern, die indes regelmässig im nationalen Fokus steht. In Traiskirchen befindet sich das grösste Erstaufnahmelager für Asylsuchende, das immer wieder hoffnungslos überlastet ist. Babler fand in dieser explosiven Situation den richtigen Ton. Im Januar wurde er hervorragend wiedergewählt. Wie er sich in der Bundespolitik schlagen wird, ist dagegen ungewiss. In den vergangenen Wochen bezeichnete er sich als Marxisten und propagierte eine 32-Stunden-Woche ohne Lohneinbusse. Drei Jahre alte Aussagen, wonach die EU ein "aggressives militärisches Bündnis" und "schlimmer als die Nato" ist, sorgten beim Parteiestablishment für Konsternation. Babler musste eilig zurückrudern."