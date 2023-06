SPÖ: Neuer Parteichef Babler will Cannabis legalisieren

Der neue SPÖ-Chef Andreas Babler hat am Dienstagabend in einem Interview mit der "ZiB2" mit ersten inhaltichen Ansagen aufhorchen lassen. So will er Cannabis legalisieren und fordert die ÖVP auf, auf die Sozialdemokraten zuzugehen und sich wieder "koaltionsfähig zu machen".

Personelle Weichen werden am Mittwoch gestellt, wenn auch nur vorübergehend: "Ich werde morgen in der Früh gleich die interimistischen Leitung der Löwelstraße beauftragen", so Babler. Die Löwelstraße ist der Sitz der Bundespartei. Mit Leitung ist üblicherweise die Bundesgeschäftsführung gemeint, die zuletzt Christian Deutsch inne hatte.