Wird Schmid Kronzeuge? "Ich gehe fix davon aus"

Es ist Aufgabe der Verteidigung, so ein Stimmungsbild zu schaffen. Am Ende gilt das Gesetz, und das ist sehr, sehr klar.

Dass er sich nicht mehr erinnern konnte, betrachte ich in der Gesamtschau als marginale Unschärfe.

Ihre Kollegen – unter anderem Norbert Wess, Werner Suppan und die Kanzlei Ainedter – liegen also falsch?

Es ist eine Lektion aus den Telekom-Prozessen, dass ein Kronzeuge eine enorm hohe Glaubwürdigkeit entfaltet. Deshalb bekämpft man das in einem frühen Stadium.

Würde man herausfinden, dass ein potenzieller Kronzeuge gelogen hat, dann würde er den Status nicht verdienen. Ein Kronzeuge würde den Status verlieren, wenn man später herausfindet, dass er gelogen hat. In diesem Fall sehe ich das aber nicht als gegeben an.

Er wirft Pecik immerhin Bestechung vor. Was, wenn sich das als falsch herausstellt?

Ja, die Staatsanwaltschaften vergeben dieses Privileg in der ersten Entscheidung nur unter Vorbehalt. Nehmen wir das Beispiel Gernot Schieszler im Telekom-Prozess: Er wurde Kronzeuge, musste dann aber weiterhin kooperieren und noch bei vielen Prozessen aussagen. Erst am Schluss, als alle Fakten des Aktes erledigt waren, bekam er die Diversion. Das heißt: Über einem Kronzeugen schwebt noch viele Jahre nach der ersten Entscheidung das Damoklesschwert, ob er nicht doch noch auf der Anklagebank landet.

Sie sagen, ein Kronzeuge kann den Status wieder verlieren. Eine Sicherheit gibt es also noch länger nicht?

Es ist definitiv zu lange, auch wenn ich Verständnis dafür habe, dass es dauert, wenn man sauber und penibel prüft. Ich denke, dass nicht nur Schmid, sondern auch all jene, die von seinen Aussagen betroffen sind, ein Recht darauf haben, endlich Klarheit zu bekommen. Die hängen ja auch in der Luft. Die Justiz sollte sich insgesamt bemühen, schneller zu werden.

Im Falschaussage-Prozess, in dem Ex-Kanzler Sebastian Kurz und sein ehemaliger Kabinettschef Bernhard Bonelli (ebenfalls nicht rechtskräftig) verurteilt wurden, hat er die ehemalige ÖVP-Politiker und Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner vertreten. Sie ist am ersten Prozesstag mit einer Diversion ausgeschieden.

Zuletzt ist er auch als Anwalt von Peter Pilz aufgetreten, der in der sogenannten Spitzelaffäre (nicht rechtskräftig) zu einer Geldstrafe verurteilt wurde.

Johannes Zink ist Strafverteidiger in Wien und Eisenstadt. Schon seit Längerem vertritt er das Land Burgenland mit SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil - aktuell etwa im Rechtsstreit gegen Investor Michael Tojner.

Nein, auch das ist eine Schwäche des Systems. Ein Kronzeuge weiß erst ganz am Ende, ob es gereicht hat.

Unklar ist auch, ob das, was ein Kronzeuge offenbart, der Staatsanwaltschaft reicht, um ihn mit Straffreiheit zu „belohnen“. Gibt es eine Faustregel?

Was schlagen Sie vor?

In England und den USA gibt es eine Art Vertrag, in dem seitenweise detailliert niedergeschrieben wird, was ein Kronzeuge konkret zu leisten hat. Dadurch haben sowohl die Ermittlungsbehörden als auch der Kronzeuge Sicherheit, wohin die Reise geht und wie sie endet. Und es gibt Konsequenzen, wenn man die Vereinbarung bricht.

Die lange Wartezeit und Unsicherheit, all die Debatten – schreckt die Causa Schmid potenzielle Kronzeugen ab?

Rechtspolitisch wäre es wirklich wichtig, klare Spielregeln und mehr Sicherheit zu schaffen. Sonst wird man in Zukunft keine Kronzeugen mehr finden. Wir sehen jetzt schon, dass bei riesigen Wirtschaftsstraffällen – Hypo, Eurofighter etc. – mehr als einhundert Beschuldigte am Deckblatt stehen, aber kein einziger Kronzeuge gefunden werden konnte.