Tanners Pläne: Was hinter dem Milizeinsatz steckt

Kandlhofer will diese Fähigkeiten ausbauen, beispielsweise auch mit den Hubschraubern des Bundesheers zivile Behörden unterstützen. „Wenn sie uns brauchen“, sagt er. Es gehe nicht darum, zu anderen Institutionen in Konkurrenz zu treten, sondern „als strategische Reserve in vielen verschiedenen Einsatzbereichen bereit zu sein“. Auch wolle er die präsenten Kräfte und die Miliz „nicht gegeneinander ausspielen“, sehr wohl aber dafür sorgen, dass Milizsoldaten nicht als „Soldaten zweiter Klasse“ gesehen würden.

Für Kammel, der Kandlhofer vor allem in politischen Fragen berät, muss das Bundesheer sichtbarer gemacht werden: „Jeden 26. Oktober haben wir die große Leistungsschau, ansonsten sind wir kaum sichtbar. Das ist grundsätzlich gut, wenn es keinen Anlass gibt, aber trotzdem wollen wir uns als strategische Reserve zeigen.“

Das soll unter anderem durch eine Regionalisierung geschehen – die neun Militärkommanden in den Bundesländern sollen mehr Verantwortung übertragen bekommen. „Wir in Wien haben natürlich weniger Wissen über die Verhältnisse in Vorarlberg als der dortige Militärkommandant“, so Kammel, der auf 13 Jahre in sicherheitspolitischen Thinktanks zurückblicken kann.