Tanner bedankte sich bei 2.300 verlängerten Grundwehrdienern

„Zur Bewältigung der zahlreichen Einsätze des Bundesheeres wurde ihre Dienstzeit verlängert. Sie haben durch ihren engagierten Einsatz gemeinsam mit der Miliz, die sie abgelöst hat, die Durchhaltefähigkeit des Bundesheeres gewährleistet. Sie waren ein wichtiger Teil des Bundesheeres und haben in diesen schwierigen Zeiten etwas sehr Kostbares gegeben – ihre Zeit. Dafür möchte ich mich im Namen der österreichischen Bevölkerung und in meinem Namen bei allen Soldaten des Einrückungstermins Oktober 2019 bedanken“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Darüber hinaus erhielten die Grundwehrdiener eine Anerkennungsprämie in der Höhe von 380,- Euro; diese wurde bereits am 15. Mai ausbezahlt.

Die Aufgaben der Aufschubpräsenzdiener waren sehr vielfältig. Sie umfassten Tätigkeiten im Rahmen des sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatzes zur Grenzsicherung über den Einsatz zur Unterstützung der Gesundheitsbehörden beim Reisemanagement bis hin zum Dienst bei „ Telefon-Hotlines“, die im Rahmen des Krisenmanagements eingerichtet waren.