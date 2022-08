Tanner zu Regierungsarbeit: Kein Sand im Getriebe

Kritik, dass die Bestellung Striedingers von Anfang an festgestanden sei, weil er in der niederösterreichischen ÖVP gut verankert sei, wies Tanner zurück. "Die Abstammung aus einem bestimmten Bundesland kann kein K.O.-Kriterium sein." Sie habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und sie sei auch nicht von Beginn an klar gewesen. "Wenn das so gewesen wäre, hätten sich nicht so viele Kandidaten beworben", so die Ministerin. "Ich habe mich für denjenigen entschieden, der die militärischen Erfordernisse erfüllt und dem ich es persönlich zutraue."

Vorwürfe, wonach Striedinger freundschaftliche Beziehungen zu einem Sympathisanten der Wehrsportgruppe Hoffmann haben soll, werden laut Tanner im Ministerium überprüft. Solche Vorwürfe würden automatisch von der internen Revision geprüft. Sie betont aber, dass Striedinger in seiner Zeit als niederösterreichischer Militärkommandant viele Kontakte gehabt habe und besagte Person in Niederösterreich eine Art lokale Prominenz sei und zu bekannten Personen aus allen Bereichen Kontakt gehabt habe. Die Vorwürfe liegen über 40 Jahre zurück. Demnach soll der heute 75-jährige L. Ende der 1970er-Jahre Mitglied des "Freundeskreises zur Förderung der Wehrsportgruppe Hoffmann" gewesen sein.