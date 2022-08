Generalstabschef Rudolf Striedinger: Im Tarnanzug an die Heeresspitze

Der am 26. September 1961 geborene Niederösterreicher hat seit seinem Präsenzdienst 1979 diverse Stationen im österreichischen Bundesheer hinter sich gebracht, seit 20 Jahren in Führungspositionen. Ab 2002 war der Absolvent der Theresianische Militärakademie Leiter des Generalstabsbüros sowie Abteilungsleiter der Generalstabsabteilung und kümmerte sich dabei um die unmittelbare Unterstützung des Generalstabschefs und die Koordinierung des Generalstabs mit der politischen Leitung des Ressorts. Ab 2011 war Striedinger Kommandant des Militärkommandos, 2016 wechselte er als militärischer Leiter in das Abwehramt. 2020 war er Stabschef von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, seit Juli 2021 dann Leiter der Generalstabsdirektion sowie stellvertretender Generalstabschef. Seit Ende 2021 sollte er außerdem neben der Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit, Katharina Reich, als GECKO-Leiter für ein koordinierteres Vorgehen beim Impfen, Testen und Medikamentenbestellung in der Coronapandemie sorgen. Im Oktober soll er nun zum Generalstabschef aufsteigen.