Rudolf Striedinger wird neuer Generalstabschef

Er galt als Favorit. Der bisherige stellvertretende Generalstabschef und Co-Vorsitzende der Gesamtstaatlichen Covid-Kirsenkoordination (GECKO), Rudolf Striedinger, wird der neue Generalstabschef des Bundesheeres, das bestätigte eine Sprecherin von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Mittwoch dem KURIER.

Striedinger setzte sich gegen zehn weitere Bewerber durch und ersetzt Robert Brieger, der seit Mai Vorsitzender des Militärausschusses der Europäischen Union ist.

Entscheidung nach Vieraugengespräch

Tanner hatte mit den elf Bewerbern am Dienstag persönliche Gespräche geführt, um sich im Anschluss für einen neuen Generalstabschef zu entscheiden. In einer Aussendung erklärt Tanner: "Generalmajor Rudolf Striedinger ist einer meiner besten Offiziere, das habe ich auch in seiner Arbeit als Stabschef erleben dürfen und das hat mir auch die Bewertung der unabhängigen Kommission bestätigt. Er hat militärisches und strategisches Knowhow, er war außerdem in der Vergangenheit als Kommandant des Militärkommandos Niederösterreich tätig und übt aktuell die Funktion des stellvertretenden Generalstabschefs hervorragend aus. Ich bin mir sicher, dass meine Wahl auf den Richtigen gefallen ist. Es geht bei dieser herausfordernden Position um Kompetenz, militärisches Know-how, Verantwortung sowie um das richtige Gespür für unser Bundesheer, für unsere Soldatinnen und Soldaten und für alle, die im Bundesheer tätig sind. Und Generalmajor Striedinger bringt all diese Eigenschaften mit“.