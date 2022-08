Hofburg-Wahl: Für wen Sobotka wirbt

Als Alexander Van der Bellen seine Wiederkandidatur für das Amt des Bundespräsidenten bekannt gegeben hatte, wurde ihm von der ÖVP zwar großer Respekt gezollt, die türkise Bundespartei erklärte aber gleichzeitig, dass es in dem Wahlkampf keinerlei Empfehlung geben werde. Einige ÖVP-Landesparteien haben das bisher durchbrochen und sich klar für den amtierenden Präsidenten ausgesprochen. Jetzt allerdings gibt es auch ein Mail von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, in dem er dezidiert um Unterschriften für Alexander Van der Bellen wirbt. So deutlich hat das noch niemand aus der Führungsriege der ÖVP gemacht. Dem KURIER liegt dieses Mail mit dem Betreff "Unterstützungserklärung für Dr. van der Bellen" vor.

Sobotka schreibt, dass er seine Unterstützungserklärung für Alexander Van der Bellen bereits abgegeben habe und "ich möchte an dieser Stelle meine Beweggründe nennen, um Sie auch zu ermuntern. Er wisse um "seine überparteiliche und staatstragende Haltung". Und: "Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch im Hintergrund ist er darauf bedacht, politische Gräben zuzuschütten und umsichtig im Interesse unseres Landes und seiner Bürgerinnen und Bürger zu handeln." Gerade die aktuell schwierigen Zeiten würden nach einem "aktiven und ausbalancierten Bundespräsidenten" wie Van der Bellen verlangen.

Aus dem Büro des Nationalratspräsidenten heißt es auf die Anfrage des KURIER, dass Sobotka dieses Unterstützungsmail an Bekannte und Freunde versendet habe