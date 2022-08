Genug Unterstützungen für die BP-Wahl: Antritt von Marco Pogo gesichert

Die erste Hürde hat Dominik Wlazny geschafft. Der Chef der Bierpartei und Sänger der Band Turbobier hat mindestens 6.000 Unterstützungserklärungen gesammelt, die nötig sind, um bei der Bundespräsidentenwahl als offizieller Kandidat antreten zu können.

Heute, Freitag, hat Wlazny angekündigt, seinen Wahlvorschlag, das für die Verwaltungskosten nötige Geld und die 6.000 Unterstützungserklärungen persönlich bei der Wahlbehörde einzureichen.

„Ich bin überwältigt und dankbar, wie viele Österreicherinnen und Österreicher sich die Mühe gemacht haben, mich trotz aller bürokratischer Hürden auf meinem Weg zur Kandidatur zu unterstützen. Das zeigt deutlich, dass viele Menschen meiner Meinung sind: Es muss sich etwas ändern in diesem Land!“, erklärt Wlazny am Freitag in einer Aussendung.

Drei Kandidaten wahrscheinlich

Alle Kandidaten haben bis 2. September Zeit, die 6.000 Unterstützungserklärungen zu sammeln und ihren Wahlvorschlag bei der Wahlbehörde einzubringen. Als wahrscheinlich gilt, dass auch Amtsinhaber Alexander Van der Bellen sowie FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz genug Unterstützungserklärungen bekommen werden, um offiziell um das Amt des Bundespräsidenten kandidieren zu können.

Um die 6.000 Unterschriften buhlen unter anderem Ex-BZÖ-Politiker Gerald Grosz und Ex-Krone Kolumnist Tassilo Wallentin, MFG-Chef Michael Brunner und einige weitere bisher medial eher unbekannte Bürger und Bürgerinnen.