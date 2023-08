Tanner will weitere 12 "Black Hawk"-Hubschrauber kaufen

Fix ist auch, dass für die ausgemusterten Saab-105-Trainingsjets zumindest zwölf Ersatzjets geordert werden sollen. Die Typ-Entscheidung peilt Tanner für Ende 2024 an. "Es wird permanent daran gearbeitet." Dabei gehe es jedoch auch darum, "welche Möglichkeiten der Kooperation es im Rahmen der Ausbildung, der Logistik oder der Wartung gibt". Zudem gebe es die Überlegung, mit der Option weitere zu beschaffen oder stattdessen in zusätzliche sechs Drohnen für die Luftraumüberwachung zu investieren. Die Pläne dazu werden derzeit im Generalstab ausgearbeitet. Die Drohnen sollen zunächst für die Erkundung verwendet werden, in einem weiteren Schritt könnten sie auch zu kampffähigen Drohnen ausgerüstet werden, so Tanner.

Was die von den beiden Landeschefs von Tirol und Vorarlberg, Anton Mattle und Markus Wallner (beide ÖVP), erhobene Forderung nach der Stationierung zweier Hubschrauber in Vomp in Tirol anbelangt, will Tanner diese "dementsprechend" prüfen. "Dabei geht es aber nicht nur um die Frage des Hangars, sondern auch darum, dass das entsprechende Personal vorhanden ist." Im Übrigen habe es "keinen einzigen Fall" gegeben, "wo wir irgendwo nicht rechtzeitig in unseren Zuständigkeiten vor Ort gewesen wären", gab Tanner zu bedenken. Natürlich habe man dann mit den 36 "Leonardo" und der weiteren Beschaffung einer Staffel von "Black Hawk" mehr Möglichkeiten. "Wir kümmern uns schon darum, also diese Zurufe waren eigentlich nicht notwendig."

