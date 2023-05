Tanner: "Wiederbetätigung muss Amtsverlust bedeuten"

Wenn sich ein unbekanntes Flugobjekt Österreich nähert, wer entscheidet beim Sky Shield über einen möglichen Abschuss?

Diese Entscheidung muss immer bei uns bleiben.

Das setzt aber voraus, dass uns die EU-Nachbarn ernst nehmen und überzeugt sind, dass wir uns nicht einfach darauf verlassen, dass uns umgebende NATO-Staaten die Sicherheit organisieren.

Hier schwingt der Vorwurf des Trittbrett-Fahrers mit, und da sage ich: Österreich leistet qualitativ wie quantitativ einen beachtlichen Beitrag. Wie sind am Balkan extrem präsent und engagieren uns bei robusten Missionen wie in Mali. Vergessen wir nicht: Das Wehrbudget wird deutlich aufgestockt und für die nächsten Jahre ist sichergestellt, dass Investitionen in Ausrüstung und Gerät passieren. Wo wir hinterherhinken, ist die Bereitschaft, das Land und unsere Werte zu verteidigen. Während in skandinavischen Ländern 80 Prozent der Bürger sagen „Ich wäre bereit, mein Land mit der Waffe zu verteidigen“, ist es in Österreich nur ein Viertel.

Ist das ein Defizit?

Ich glaube ja. Am Ende geht es darum, eine wehrhafte Demokratie zu sein. Aber ich gebe gerne zu: Länder wie Finnland haben eine Grenze mit Russland. Das schafft grundsätzlich ein anderes Bewusstsein.