Studierende sitzen immer noch Zuhause: Wie geht es im Herbst weiter?

Gastro offen, Handel offen, Stadion offen. Selbst für die Schüler ist es beinahe wie in den guten, alten Zeiten: Mit Ranzen, Pausenbrot und Test können sie vor Ort ihrer Pflicht nachkommen.

Für Studierende gilt das nicht. Sie bleiben bis in den Herbst, und damit drei Semester in Folge, daheim „eingesperrt“. Die Argumente der Unis, warum sie im laufenden Semester noch in Fernlehre bleiben: Es sei so organisiert, mit den Studierenden abgesprochen, räumliche Kapazitäten seien wegen der Abstandsregeln eingeschränkt.

Geht der Dämmerschlaf im Herbst weiter? Der KURIER hat nachgehakt.