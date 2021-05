ÖH-Wahl: Extrem geringe Beteiligung trotz Briefwahl

Vor dem Start am 18. Mai hatten einige der Spitzenkandidatinnen eine Wahlbeteiligung im einstelligen Prozentbereich als Worst-Case-Szenario genannt. Ganz so schlimm kam es zwar nicht – nach dem zweiten von drei Wahltagen hatte man mit 12,3 Prozent Beteiligung immerhin die Zweistelligkeit erreich, kurz vor Wahlschluss lag man am Donnerstag bei fast 14 Prozent. Trotzdem schritten heuer noch weniger Studierende zur Urne als bei der letzten Wahl 2019. Dabei war die Wahlbeteiligung mit 26 Prozent schon damals extrem niedrig gewesen.

Für die ÖH ist das problematisch, denn als Vertretung ist sie nur so stark, wie das Mandat, das sie von den Studierenden bekommt.

Aufgrund der Corona-Situation hatten die Fraktionen ihre Hoffnung heuer vorab auf die Briefwahl gesetzt. 21.000 Wahlkarten waren ausgestellt worden – doppelt so viele wie 2019. Bis zum Ende der Frist am Mittwoch waren allerdings nur rund 14.000 Wahlkarten an die Wahlkommission retourniert worden.