ÖH-Wahl: Wie die Frauen die Uni-Politik in die Hand nehmen

GRAS-Spitzenkandidatin Keya Baier entgegnet: „Wir halten diese Mechanismen im Moment noch für notwendig. Sobald wir an dem Punkt sind, an dem wirklich alle Personen gleichgestellt sind, die gleichen Chancen haben und patriarchale Strukturen abgebaut sind, braucht es diese Regelungen auch nicht mehr.“

Der VSStÖ stimmt in diesem Punkt zu, wenngleich in seinen Satzungen ein solcher Mechanismus nicht vorgesehen ist. Es habe bisher keinen Bedarf gegeben, sagt Spitzenkandidatin Sara Velić. Auch so stand jedes Mal, als der VSStÖ in den vergangenen 20 Jahren den ÖH-Vorsitz innehatte, eine Frau an der Spitze.

Die sechs Männer, die in dieser Zeit der Hochschülerschaft vorstanden, kamen entweder von den Unabhängigen Fachschaftslisten (FLÖ) oder der AG. In diesem Jahr schicken aber auch sie Frauen ins Rennen. Sabine Hanger, die Spitzenkandidatin der AG fungiert derzeit als ÖH-Vorsitzende, nachdem die Koalition aus VSStÖ, GRAS und FLÖ im Herbst geplatzt war.