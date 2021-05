Unipolitik als Trainingscamp: Wer von der ÖH in die Berufspolitik wechselte

Nicht alle, die an der Hochschule politisch aktiv sind, können oder wollen das in ihrem späteren Berufsleben fortsetzen. Dennoch finden sich unter den heimischen Polit-Promis einige, die schon zu Studienzeiten in der ÖH engagiert waren – Überraschungen inklusive.

So war etwa der spätere Bundespräsident Heinz Fischer einst Mitglied und Mandatar des VSStÖ. Andere SPÖ-Bekanntheiten wie Ex-Vizekanzler Hannes Androsch oder der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl standen dem Verband sogar vor. Auch Ex-Bundeskanzler Christian Kern war 1989 Spitzenkandidat des VSStÖ. Die spätere Gründerin des progressiven Momentum Instituts und kritische Beobachterin des politischen Geschehens, Barbara Blaha, war ehemals ÖH-Vorsitzende, trat aber 2007 aus Protest gegen die Beibehaltung der Studiengebühren unter dem roten Kanzler Alfred Gusenbauer aus der SPÖ aus.