Vor der ÖH-Wahl? Warum die Uni kein Ort für Revoluzzer mehr ist

Horak fasst zusammen: „Die Unis haben als unmittelbarer Ort der Revolte ausgedient.“ Doch es muss ja nicht immer gleich eine Revolution sein. Politisch sein, das geht auch etwas zahmer, ohne den Wunsch nach einem kompletten Umsturz.

Und politisch seien die Studierenden heute wie damals, glaubt die Grüne-Klubfrau und ehemalige ÖH-Vorsitzende Sigrid Maurer. „Jede Generation an Studierenden-Vertretungen sagt: ,Wir waren viel politischer und die anderen sind unpolitisch’. Aber diskutiert wird immer.“ Manchmal gebe es eben kleinere oder größere Wellen. Die heutige Generation sei durchaus kritisch. „Universitäten sind und bleiben ein Ort der kritischen Auseinandersetzung und auch des Auslotens von Grenzen. Das ist der Wissenschaft immanent“, sagt Maurer.

Andere sind sich da nicht so sicher. Sie fürchten, dass man an Österreichs Universitäten dem Gedanken der Universitas – der umfassenden Bildung als Hilfe, die Welt zu verstehen – zunehmend zu Leibe rückt. „Durch das Bologna-System ist der Druck heute viel stärker, es gibt weniger Freiheiten und weniger Luft für die persönliche Entwicklung“, sagt Sozialwissenschafterin Andrea Schaffar.

Sie lehrt an verschiedenen Unis, und war früher selbst im Vorsitz der ÖH an der Uni Wien. „Mir tun die heutigen Studierenden leid“, sagt sie. „Sie haben keine Zeit herumzuprobieren und herauszufinden, wofür sie politisch stehen. Alles, was sie tun, muss ökonomisch verwertbar oder zumindest messbar sein.“ Und messbar sei politisches Engagement nur schlecht. Sind es also zunehmende Verschulung, Fristen, Karriere- und Arbeitsmarktorientierung, die die Hochschulen zu Ausbildungsfabriken, statt zu Orten des politischen Diskurses machen?

So einfach sei es nicht, sagt Horak. Laut seiner These liegen die Ursprünge der Problematik noch viel weiter in der Vergangenheit. „Seit dem Wegfall der bipolaren Weltordnung ist es viel schwieriger geworden, sich politisch zu verorten.“ Heute müsse man unheimlich viel wissen, um überhaupt politisch sein zu können. „Es ist nicht mehr einer der Gute und der andere automatisch der Böse. Sogar die Empörung ist schwieriger geworden, weil man sehr vorsichtig sein muss, wofür oder wogegen man auftritt.“