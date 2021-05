Die virtuelle Zukunft des Wählens

Wählen zu Hause auf der Couch könnte die Wahlbeteiligung steigern und für mehr Sicherheit sorgen. Dies trifft auf Präsidentschafts- oder Nationalratswahlen ebenso zu wie auf Abstimmungen in einem Gemeinderat, Volksbefragungen oder die ÖH-Wahl. In Zeiten zunehmender Digitalisierung vieler Lebensbereiche ist die Frage nach virtuellen Urnengängen legitim. Das sieht auch IT-Security Experte Robert Matzinger, Professor an der FH Burgenland: „Die Blockchain, von der wir alle rund um das Thema Kryptowährungen schon gehört haben, könnte einen Beitrag leisten, um transparente und dezentrale Wahlen abzuwickeln.“

Er dämpft jedoch zu frühe Freude: „Es wurden bereits mehrere Wahlsysteme entwickelt und erprobt. Unseren Anforderungen an Anonymität und Sicherheit für das ,Wählen im Wohnzimmer‘ reichen diese jedoch nicht und ich bin auch wenig zuversichtlich, dass sich das in geraumer Zeit ändern wird.“ Warum so pessimistisch? „In der Republik Österreich stützen sich Wahlen auf Grundsätze: allgemein, frei, geheim, gleich, persönlich und unmittelbar. Vor allem eine hundertprozentige Anonymität kann die Blockchain nicht gewährleisten“, so Matzinger.