Landhaus-Knigge für Hausdurchsuchungen

Es fällt schwer, an einen Zufall zu glauben. Am Mittwoch wurde Spitzenbeamten des Amtes der Landesregierung ein „Erlass der Landesamtsdirektion in Erinnerung gerufen“. Darin ist die Vorgangsweise bei von Staatsanwaltschaften oder Gerichten angeordneten Hausdurchsuchungen im Landhaus ebenso geregelt wie die Entbindung von der Amtsverschwiegenheit.

Gruppenleiter und Abteilungsvorstände haben diese Direktive von Landesamtsdirektor Ronald Reiter ins weitverzweigte Geflecht der Landesverwaltung eingespeist.

Wappnet man sich im Landhaus für eine bevorstehende Durchsuchung?