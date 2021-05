ÖH-Wahlen: Grüner Kampf um jede Stimme

An sich wäre am Montagvormittag alles für einen runden, grünen Wohlfühl-Wahlkampftermin am Tag vor dem Start der ÖH-Wahlen angerichtet gewesen.

Die Spitzenkandidatin war da. Der Bundesparteichef der Mutterpartei (und nebenbei Vizekanzler der Republik) war da. Selbst die Kulisse war perfekt ausgewählt. Im "Greenhouse", einem mehrfach preisgekrönten, gemeinnützigen Öko-Studierendenheim in der Seestadt Aspern auf dem letzten Stand der Passivhaus-Technik, sollten die zentralen grünen Themen für die von Dienstag bis Donnerstag stattfindenen Wahlen zur Österreichischen Hochschüler_innenschaft unter die Zielgruppe gebracht werden: Klimaneutralität und Chancengerechtigkeit.

Das Problem war nur: Die Zielgruppe war größtenteils nicht auffindbar. Gerade einmal eine Handvoll Studierende lief Werner Kogler und Keya Baier, der Spitzenkandidatin der Grünen und Alternativen Student_innen (GRAS), über den Weg. Angesichts einer befürchteten Rekord-Negativ-Wahlbeteiligung ein schlechtes Omen.

"Frustrierender" Online-Wahlkampf

26 Prozent der Wahlberechtigten gaben bei den letzten ÖH-Wahlen 2019 ihre Stimme ab. Kein berauschender Wert, dieses Mal wäre das aber als Erfolg zu verbuchen. Nach einem Jahr coronabedingter Fernlehre sind dieser Tage so wenige Studierende wie noch nie an den Universitäten anzutreffen, dementsprechend findet auch der ÖH-Wahlkampf größtenteils online statt.

"Frustrierend" sei das, erzählt Baier. Fehlt der direkte Kontakt, fehlt auch das Feedback auf die Kampagne. Und nicht zuletzt spielt die persönliche Präsenz der Wahlwerbenden vor den Hörsälen und den Instituten des Landes eine entscheidende Rolle für die Zahl der am Ende der drei Wahltage abgegebenen Stimmen.