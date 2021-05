Ist diese ÖH noch zu retten?

Pro von Elisabeth Hofer

Ach, was gibt uns, die wir die Uni schon vor Jahr(zehnt)en verlassen haben, diese ÖH-Wahl wieder Gelegenheit zur Polemik! Da stehen wir, schauen auf die historisch niedrige Wahlbeteiligung, schütteln die Köpfe und lamentieren. Entweder sind uns die heutigen Studierenden viel zu wenig politisch und wir unterstellen ihnen Desinteresse. Oder aber, wir attestieren der Hochschülervertretung, schlechte Arbeit gemacht zu haben, „zu viel Allgemeinpolitik, zu wenig Service“ und dafür nun abgestraft worden zu sein. Beides sind Ferndiagnosen, die einem Realitätscheck nicht standhalten. Natürlich sind die jungen Menschen heute politisch, natürlich engagieren und interessieren sie sich. Sie haben dafür nur andere „Räume“ gefunden als frühere Generationen – das Internet etwa, oder NGOs.

Die Unis als Orte des politischen Diskurses und Engagements hat man ihnen durch Bologna, Fristen, Beihilfenkürzungen etc. ordentlich madig gemacht. „Studieren, keine Zeit verlieren, nur kein Semester zu viel im Lebenslauf“, sagen wir ihnen. Der Arbeitsmarkt könnte sie ja sonst nicht mit offenen Armen willkommen heißen. Für die Universitas, die umfassende Bildung abseits der Ausbildung, für Debatten und (hochschul)politisches Interesse bleibt da keine Zeit. Den anderen Punkt, den angeblich mangelnden Servicecharakter der ÖH, zu debattieren, ist müßig, weil falsch. Die ÖH bietet extrem viel Service, Beratungsangebote etc. Nur wissen darüber sogar die meisten Studierenden nicht Bescheid. In diesem Punkt sollten wir Journalisten uns an der Nase nehmen – wenn wir dann mit dem Polemisieren fertig sind.