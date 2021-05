Kein Interesse an ÖH-Wahl: "Demokratiepolitisch absolut bedenklich"

Auch für Josef Cap, einst Funktionär im VSStÖ, hängt die niedrige Wahlbeteiligung „hauptsächlich mit Corona zusammen. Natürlich versuchen die Verlierer nun, das zu benutzen, um die ÖH zu delegitimieren. Aber die ÖH wird auf jeden Fall weiterhin gebraucht, um die Interessen der Studenten zu vertreten und zu verteidigen.“

"Klare Absage an die Zwangsmitgliedschaft"

Othmar Karas, Delegationsleiter der ÖVP im EU-Parlament, bedauert die niedrige Wahlbeteiligung „sehr. Aber ich hoffe, dass dieses Ausmaß des Rückgangs nur darauf zurückgeführt werden kann, dass die Unis weitgehend geschlossen sind und seit mehr als einem Jahr weitgehend kein studentisches Leben mehr stattfindet.“

Arbeitsminister Martin Kocher, ehemals AG-Mitglied in Innsbruck, sieht in der Erhöhung der Wahlbeteiligung nun die wichtigste Aufgabe der ÖH: „Als ehemaliger Mitarbeiter der ÖH und als Universitätsprofessor liegt mir viel an einer aktiven und breit legitimierten Studierendenvertretung.“