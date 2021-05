Van der Bellen: "Wünsche mir mehr Respekt und Höflichkeit"

Seit Tagen wurde mit Spannung erwartet, ob und wie sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen zur aktuellen innenpolitischen Lage rund um die Ermittlungen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel erklären würde.

Zuletzt hatte die ehemalige Bundespräsidentschaftskandidatin (und frühere OG-Präsidentin) Irmgard Griss – im Hofburgwahlkampf 2016 eine Konkurrentin Van der Bellens – im ORF-Report erklärt, das Staatsoberhaupt müsse sich zu der Frage äußern, ob ein Regierungschef im Falle einer Anklage zurücktreten muss.

Nun hat sich der Bundespräsident in einer Videobotschaft an die Bevölkerung gewandt. Er appellierte darin, die Institutionen unseres Rechtsstaates „ungestört und in Ruhe“ arbeiten zu lassen: Diese seien das „Immunsystem unseres Staates“, welches nicht „geschwächt“ werden dürfe. Einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss lächerlich zu machen, sei „entbehrlich“.

"Das ist entbehrlich"

Gleichzeitig mahnte Van der Bellen, auch die im U-Ausschuss befragenden Abgeordneten müssten „im Umgang mit dem Gegenüber und auch im Tonfall respektvoll“ agieren.

Mit Blick auf den Exekutionsantrag des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) gegen das Finanzministerium – ohne den Fall explizit anzusprechen – formulierte Van der Bellen scharf: „Einen Auftrag des Verfassungsgerichtshofes erst zu befolgen, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gibt, ist entbehrlich. Jeder Versuch, die Arbeit des Untersuchungsausschusses künstlich zu erschweren, ist entbehrlich.“

Ebenso rief aber das Staatsoberhaupt in Erinnerung, dass die Unschuldsvermutung „auch für Politikerinnen und Politiker“ gelte: „Ein Mensch, der nicht verurteilt ist, hat als unschuldig zu gelten.“