Griss: "Van der Bellen soll Stellung beziehen"

Im Zusammenhang mit dieser Frage erwartet sich Griss, die selbst für das Amt kandidiert hat, auch klare Worte von Bundespräsident Alexander Van der Bellen: "Bei allem, was er sagt und tut, muss er ein Vorbild sein und begreiflich machen, dass wir in einem Rechtsstaat leben." Laut Griss solle Van der Bellen "Position beziehen". Wenn er nicht der Meinung sei, dass ein Regierungschef bei einer Anklage zurücktreten müsse, dann müsse er das begründen: "Er muss sagen, was das für unser Land und unsere Gesellschaft bedeutet." Die Situation sei zugegebenermaßen schwierig. "Aber wir dürfen nicht vergessen: Damit der Staat funktioniert, brauchen wir Politiker, die sich ordentlich verhalten und nicht gegen das Gesetz verstoßen und höheren moralischen Standards genügen."