Graben zwischen der ÖVP und Opposition wird tiefer

Er rührte es kaum an. Das Telefon des Kanzlers lag neben einigen Blättern Papier und seinem Kuli. Wenn Sebastian Kurz öfter zu einem Gegenstand griff, dann zum Wasserglas. Aber nicht zum Handy. Nicht heute.

Für gewöhnlich ist es nicht weiter erwähnenswert, ob ein Regierungschef im Parlament ab und an das Handy zückt. Doch an diesem Tag ist das anders. Bei früheren Gelegenheiten hatten Beobachter beim ÖVP-Chef bemäkelt, dass er lieber am Handy tippe, als der Debatte zu folgen. Respektlos und desinteressiert sei das. Und diesen Eindruck kann der Kanzler derzeit überhaupt nicht brauchen.

Für die Oppositionsparteien ist die Angelegenheit auch so ziemlich klar: Sebastian Kurz hat im Untersuchungsausschuss mit Absicht die Unwahrheit gesagt, und er zeichnet sich durch „zwei Gesichter aus“, wie Kai Jan Krainer befundet.

Der Fraktionsführer der SPÖ im Untersuchungsausschuss zeichnete ein düsteres Bild: „Wenn die Kameras eingeschaltet sind, sind Sie eloquent, höflich und gut frisiert.“ Erst wenn die Mikrofone ausgeschaltet seien, zeige sich das Bild, das zu den Ermittlungen der Justiz passe. Und das sei eines ganz „ohne Anstand, Respekt und ohne Moral“.

Kein Anstand? Kein Respekt und keine Moral?