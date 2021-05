Kanzleranklage? Noch schweigt die Hofburg

Dem Vernehmen nach irritiert den Bundespräsidenten vor allem die parteipolitische Aufgeregtheit, der am U-Ausschuss Beteiligten; und wer Van der Bellen kennt, weiß: Die Polarisierung, die dem Image von Politikern, Parteien und nun auch Institutionen wie dem Parlament und Höchstgerichten schadet, gefällt ihm gar nicht.

Einer, der das durchaus laut sagt, ist Werner Zögernitz. Der frühere Klubdirektor der ÖVP gilt als Experte in Sachen Parlamentarismus. Und er ortet im U-Ausschuss und in der politischen Debatte darüber eine „Schieflage“: „Es wäre von allen mehr staatspolitisches und weniger parteipolitisches Denken gefragt“, sagt Zögernitz. Auch in Deutschland seien U-Ausschüsse „politische Kampfinstrumente“. „Man will jemanden politisch überführen – aber nicht strafrechtlich.“

Was also tun? Zögernitz empfiehlt, die zu untersuchenden Themen in U-Ausschüssen viel enger und konkreter zu benennen. Dann wäre das spätere Konfliktpotenzial wohl geringer.