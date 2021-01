Es war einmal das Studentenleben – und dann kam Corona

Trotzdem in Schottland

Pandemie und Brexit konnten Laura Posch nicht aufhalten: Die 22-Jährige zieht ihr Auslandssemester im schottischen Edinburgh durch. Warum? „Ich bin froh, dass ich diese Chance überhaupt bekommen habe“, sagt sie. Vielen Freundinnen sei das Auslandssemester gestrichen worden – ohne Chance auf Ersatz.

Seit 7. Jänner wohnt die Studentin für Internationale Betriebswirtschaftslehre im Studentenheim, die ersten zehn Tage verbrachte sie in Quarantäne, bis Juni will sie bleiben. Gute Nachricht: Die Virus-Mutation grassiert nicht auf der gesamten Insel gleich stark: „Die Lage in Schottland ist nicht so angespannt wie in England.“ Dennoch herrscht Lockdown, Partys sind verboten, Kurse finden online statt: „Klar, man würde lieber auf der Universität sein und Leute kennenlernen.“ Das gehe aber auch bei Spaziergängen – in der Stadt, am Strand. Posch ist zufrieden: „Ich lebe fünf bis sechs Monate hier, das ist trotz allem eine Erfahrung fürs Leben.“ Und der Lockdown sei ja hoffentlich bald vorbei.