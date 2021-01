Causa Aschbacher – ein Einzelfall?

Auf der anderen Seite stellt sich die berechtigte Frage, warum immer mehr Studenten (m/w/d) nicht fähig sind, eine korrekte akademische Arbeit selbstständig zu erstellen! Haben Maturanten (m/w/d) in der Schule nicht gelernt, einen anspruchsvollen Text in gutem Deutsch richtig zu verfassen? Wird „kopieren - einfügen ohne Zitat“ aus dem Internet immer beliebter (Plagiatsbetrug), eben weil es „bequemer“ ist?

Warum wird Anti-Plagiats-Software nicht gesetzlich vorgeschrieben? Die Ex-Ministerin Aschbacher ist also sicher kein Einzelfall, so auch meine langjährige Erfahrung.

Wie wird die FH Wiener Neustadt also urteilen? Gibt es eine Titelaberkennung? Das „Betreuungssystem“ an Unis/FHs sollte sicherzustellen, dass Betreuer (m/w/d) genügend Ressourcen und Studenten (m/w/d) bessere sprachlich-formale Kompetenz haben, damit Diplomarbeiten gut werden und akademische Titel gerechtfertigt sind. Dies alles würde aber zugleich deutlich höhere Anforderungen an und tlw. die Abweisung von Studenten (m/w/d) bedeuten, also weniger Geld vom Ministerium. Doch wollen dies die Unis/FHs denn ebenso?

Clemens Spechtler ist Betriebswirt bzw. Wirtschaftswissenschafter, der Lektorat und Thesis-Coaching anbietet.