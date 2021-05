Fußballspielende Kinder. Blasmusik. Am Freitag versuchte Kanzler Sebastian Kurz eine Rückkehr ins normale Politikerleben. Auf einem Steiermark-Tag mit Vizekanzler Werner Kogler und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer waren leichte Publikumsübungen angesagt, wenn auch in Corona-Zeiten das Bad in der Menge nicht ganz unproblematisch ist. Aber nichts im Vergleich zu dem Ausnahmezustand, in dem sich der Kanzler seit Tagen befindet.