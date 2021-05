Kurz wehrt sich: "Zweck dahinter ist, mich aus dem Amt zu befördern"

Was die Justiz dem ÖVP-Chef vorwirft

„Sebastian Kurz ist verdächtig, am 24. Juni 2020 in Wien als Auskunftsperson vor einem Untersuchungsausschuss des Nationalrates bei seiner förmlichen Vernehmung zur Sache falsch ausgesagt zu haben“, so heißt es in der Mittelung der WKStA an Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz.

Konkret geht es um den Verdacht eines Verstoßes gegen § 288 des Strafgesetzbuches: „Wer vor Gericht als Zeuge (..) oder Auskunftsperson bei seiner förmlichen Vernehmung zur Sache falsch aussagt (..), ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.“ Und in Absatz 3 heißt es zudem, dass auch zu bestrafen sei, „wer eine der (..) Handlungen im Verfahren vor einem Untersuchungsausschuss des Nationalrates (..) begeht“.

Aber welche Verdachtsmomente gegen den Kanzler werden von den Korruptionsjägern im Detail genannt? Es sind vier Aussagen, die die Korruptionsjäger als falsch sehen:

Kurz habe etwa die Frage verneint, dass er mit Thomas Schmid (bis zur Mitteilung, dass sich dieser für den ÖBAG-Vorstandsjob bewerbe) nie darüber gesprochen habe, dass er dies werden könnte. Er hätte nur angegeben, es sei allgemein bekannt gewesen, dass ihn das grundsätzlich interessiere, und es sei immer wieder davon gesprochen worden, dass er ein potenziell qualifizierter Kandidat wäre. Die WKStA fügt dem Dokument immer jeweils das Protokoll seiner Aussage im U-Ausschuss an, und stellt sie den SMS und WhatsApp-Nachrichten entgegen, die das Gegenteil zeigen würden. Aus diesen Kurznachrichten würde vielmehr hervorgehen, dass Kurz spätestens im Februar 2018 eingebunden gewesen sei.