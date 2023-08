Strafrechtler zu Causa Kurz: 108-seitiger Strafantrag "untypisch"

Lange wurde darüber spekuliert, am Freitag wurde es publik: Ex-Kanzler Sebastian Kurz wird wegen Falschaussage im U-Ausschuss angeklagt. Auf mehr als 100 Seiten erklärt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in ihrem Strafantrag, in welchen Punkten Kurz bei seiner Befragung im Juni 2020 die Unwahrheit gesagt haben soll. Verhandelt wird ab 18. Oktober am Straflandesgericht in Wien.

Am Vormittag hatte Kurz noch selbst medienwirksam via X (vormals Twitter) verkündet, dass ein Strafantrag unmittelbar bevorstehe und er sich freue, wenn die Vorwürfe vor Gericht geklärt werden. In die "ZiB2" kommen wollte er aber nicht. Stattdessen war Strafrechtsexperte Robert Kert Studiengast und erklärte, was es mit dem Strafantrag auf sich hat.

