Der ehemalige Regierungspartner von Sebastian Kurz, die FPÖ, hat sich in Person von Generalsekretär Christian Hafenecker zu Wort gemeldet: "Die Anklage wegen vermeintlicher Falschaussage gegen Ex-ÖVP-Kanzler Kurz wird wohl nur die Spitze des Eisberges sein, wofür sich dieser nun vor dem Richter verantworten muss. Die Freiheitliche Partei setzt ihr Vertrauen ganz in die Justiz und deren Ermittlungsarbeit. Nun sind die Gerichte am Zug.“