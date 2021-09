Kurz zu Richter: „Das ist nicht Ihr Ernst, oder?“

Für die Opposition steht nach der Veröffentlichung des Protokolls der Beschuldigteneinvernahme von Sebastian Kurz fest: Der ÖVP-Kanzler sei „hochnervös“ und „respektlos“ gegenüber der Justiz gewesen. Phasenweise war es – wie aus dem über 150 Seiten fassenden Protokoll, das dem KURIER vorliegt – eine durchaus konfrontative Begegnung. In der mehr als sechsstündigen Einvernahme (mit vier Pausen) war die Antipathie zwischen dem Kanzler und dem Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic spürbar.

So zeigte sich der Kanzler genervt, weil in den Unterlagen lediglich belastende und keine entlastenden Passagen markiert waren und kreidete das der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) an. Tatsächlich hatte die Markierungen Richter Stephan Faulhammer vorgenommen, um die Vorwürfe nachzeichnen zu können, wie er erklärte.

Faulhammer, der übrigens jünger als der 35-jährige Kurz ist, war in seinem Fragestil ebenso hartnäckig wie bestimmt.

Der Ball liegt nun bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Wird sie eine Anklage gegen den Kanzler erheben oder nicht?

Rückblick: Im Juni 2020 war Kurz im U-Ausschuss nach seiner Involvierung der Reform der Staatsholding ÖBAG befragt worden und gab ausweichende Antworten wie: „Eingebunden im Sinne von informiert, ja.“ Über die Aufsichtsratsbesetzungen sei er nur „manchmal mehr, manchmal weniger“ informiert worden. Das brachte ihm schlussendlich den Vorwurf der Falschaussage ein und führte nun am 3. 9. zu seiner Einvernahme.

Hier die wichtigsten Punkte der Befragung zusammengefasst:

War Kurz in die Auswahl der Aufsichtsräte involviert?

Bei dieser Frage ging es durchaus immer wieder hitzig zu. Eigentlich habe Kurz die ÖBAG aber nur „marginal“ beschäftigt. Es lag im „Promillebereich“.

Doch dann fragt der Richter, ob Kurz und Ex-Finanzminister Hartwig Löger gemeinsam nach einer neuen Kandidatin für den ÖBAG-Aufsichtsrat gesucht hätten – denn so stand es in einer Bildunterschrift im Wirtschaftsmagazin Trend. „Das ist nicht Ihr Ernst, oder?“, fragt der Kanzler den Richter.