Kurz bei Einvernahme durch den Richter: "Dann wäre ich ja ein Würschtel"

Richter Stephan Faulhammer will von Kurz genau wissen, wie seine Involvierung in das ÖBAG-Gesetz, die Auswahl der Aufsichtsräte und die Bestellung von Thomas Schmid zum ÖBAG-Chef war. Kurz sagt zur Auswahl der Aufsichtsräte: "Es war Hartwig Löger, und das zeigen auch die SMS." Und weiter: "Diese Entscheidung war mir auch nicht so wichtig". Dass er keine entscheidende Rolle dabei begründet er eher lakonisch: "Was wäre ich für ein Würschtel als Bundeskanzler, wenn ich den Sigi Wolf will, und der wird es nicht". Auch bei der Konstruktion der ÖBAG habe er nicht intensiv mitgewirkt: "Ich habe in diesem Bereich relativ wenig Kenntnis. Ich habe sicher weder das Gesetz gelesen, mich noch groß damit beschäftigt".

Klarerweise war die Bestellung Thomas Schmids und die Einflussnahme von Kurz ein breites Thema: "Wenn ich es entschieden hätte, dann hätten Sie doch irgendeine SMS, wo eine Initiative von mir ausgeht, und nicht immer wer mit mir reden will. Ich denke, der Blinde muss das sehen".