Strache-Ausschluss soll am Freitag erfolgen

Beide rechnen der DAÖ keine Chancen bei der Wien-Wahl 2020 ein: "Ich kenne den Akt und kann mir schwer vorstellen, wie man mit so einem Gepäck an Vorwürfen bei der Wien-Wahl antreten will", sagt Nepp in Hinblick auf die Ermittlungen zu Straches Spesen-Causa. Er glaubt auch nicht, dass - wie zuletzt kolportiert - weitere Abgeordnete zur DAÖ überlaufen könnten: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass zehn Mandatare politischen Suizid begehen wollen."