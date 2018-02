"Stinkerte Juden": ZiB-Beitrag entlastet FPÖ-Politiker

Ein ORF-Beitrag über den Wahlkampfauftritt des Tiroler FPÖ-Spitzenkandidaten Markus Abwerzger hatte am Freitag für Aufregung gesorgt. Der Vorwurf: Abwerzger habe im Gespräch mit einem älteren Mann, der von "stinkerten Juden" sprach, verständnisvoll genickt. Die FPÖ sprach von einer verfälschten Darstellung und attackierte den ORF, die SPÖ verlangte sogar bereits Abwerzgers Rücktritt. Der ORF war um Aufklärung bemüht und sendete um 13 Uhr in der Zeit im Bild einen Beitrag, der Abwerzgers volle Reaktion enthält.

Kommentar: "Geht's noch ORF Tirol?"

Fazit: Sowohl Abwerzger als auch der Innsbrucker FPÖ-Politiker Rudolf Federspiel widersprechen dem betagten Nazi-Verharmloser. "Jeder Mensch hat seine Würde", hält letzterer dem Passanten entgegen. Abwerzger hörte dem Mann beim Wahlkampf im Olympischen Dorf in Innsbruck zwar zu, nach den Ausführungen bleiben die Aussagen des 86-Jährigen aber nicht unwidersprochen stehen, wie es der Beitrag in Tirol heute am Freitagabend vermuten hatte lassen.

Abwerzger hatte schon am Freitag empört auf Twitter reagiert. Brigitte Gogl, Chefredakteurin des ORF Tirol, hatte daraufhin Aufarbeitung und Aufklärung versprochen. Diese dürfte mit dem ZiB-Beitrag größtenteils stattgefunden haben. Auch die Rücktrittsforderungen aus der Bundes-SPÖ haben sich damit wohl erledigt.

In der am Samstagnachmittag von der "Tiroler Tageszeitung" veranstalteten Diskussion der Spitzenkandidaten zur Landtagswahl verlangte Abwerzger dann eine Entschuldigung und "nachweisliche Konsequenzen" im öffentlich-rechtlichen Sender. Bewusst Stellungnahmen wegzulassen, sei "letztklassig". Gogl zeigte sich "verwundert" über diese Forderung.

>> ZiB-Beitrag vom Samstag um 13 Uhr