Sterbehilfegesetz: "Könnte wieder vor Verfassungsgerichtshof landen"

Ein zentraler Kritikpunkt ist auch der Begriff „Sterbeverfügung“ an sich. Die Österreichische Gesellschaft für Suizidprävention (ÖGS) sieht in dieser Benennung eine Verharmlosung, da sie „als Signal der Befürwortung von Suiziden“ aufgefasst werden könne. Der Strafrechtler Alois Birklbauer, Mitglied der österreichischen Bioethikkommission, hält die Bezeichnung für irreführend. Anders als bei der Patientenverfügung – an die der Begriff bewusst angelehnt wurde – sei die „Sterbeverfügung“ nämlich gerade keine „Handlungsermächtigung“ für den Fall abhanden gekommener Entscheidungsfähigkeit. Denn die „Sterbeverfügung“ setze ja voraus, „dass der Sterbewillige im Suizidzeitpunkt entscheidungsfähig ist“, so Birklbauer.