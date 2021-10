Sterbehilfe: Einigung im letzten Moment

Reaktionen

Die Kirche reagierte am schnellsten. Kurz nachdem die Regierung die gesetzliche Neuregelung der Sterbehilfe präsentiert hatte, meldete sich Bischof Hermann Glettler zu Wort: Es „muss auch in Zukunft die Vermeidung von Selbsttötungen für eine humane Gesellschaft oberste Priorität haben“. Caritas-Präsident Michael Landau gibt Schützenhilfe: „Die Verfügbarkeit von Hospiz- und Palliativangeboten – in angemessener Qualität, flächendeckend und bedarfsdeckend in Wohnortnähe – ist die beste Suizidprävention.“

Auf diese bezieht sich auch Ingrid Korosec (ÖVP) vom Seniorenbund in ihrer Stellungnahme. Sie wertet den angekündigten Ausbau der Sterbebegleitung und die deutliche Erhöhung der Zuschüsse bereits ab dem kommenden Jahr als „positives Zeichen“.

Mehr erhofft hat sich die Gesellschaft für ein humanes Lebensende. Sie will sichergestellt haben, „dass hinter dem beabsichtigten Werbeverbot nicht ein generelles Informationsverbot steht“. Dem Verein für selbstbestimmtes Sterben geht die Gesetzesvorlage zu wenig weit. Er bedauert, dass „die längst fällige Liberalisierung der Sterbehilfegesetzgebung“ nicht in Angriff genommen worden sei.